Loreto Pesaro trionfa a Roma | vittoria decisiva contro Stella Ebk

Loreto Pesaro conquista una vittoria decisiva a Roma, sconfiggendo Stella EBK con il risultato di 70-65. Un'affermazione importante per la squadra, che dimostra carattere e determinazione in un match intenso e combattuto.

Stella Roma 65 Loreto Pesaro 70 STELLA EBK ACADEMY: Forconi 4 Dudik ne, Agbara ne, Quarone 2, Fanti 11, Nikolic 4, Mendieta ne, Ntsourou 4 Doumbia 4, Lumena 8, Diomede 18, Pillastrini 10. LORETO PESARO: Delfino 13, Cevolini, Battisti 3, Cipriani 3, Mattioli ne, Ugolini, Tognacci 12, Santucci 24, Aglio 8, Broglia 2, Gulini 5. Parziali: 14-20, 14-17, 15-21, 22-12. Progressivi: 14-20, 28-37, 43-58, 65-70. Uscito per 5 falli: nessuno Colpaccio Italservice. A Roma contro la Stella Ebk il Loreto azzerra tutto. Dopo aver perso in casa garauno, ieri sera in terra laziale nella seconda puntata della saga, il Loreto tira fuori l’orgoglio e va a vincere costringendo i capitolini alla bella della semifinale playoff per salire in B Nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Loreto Pesaro trionfa a Roma: vittoria decisiva contro Stella Ebk

Playoff B Interregionale: Italservice Loreto Pesaro e Bramante in cerca di vittorie decisive - I playoff della B Interregionale si intensificano con i match di ritorno del primo turno, dove Italservice Loreto e Pesaro Bramante cercano vittorie decisive. 🔗continua a leggere

