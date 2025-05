Lorenzo Spolverato svela di aver bloccato Shaila | Per me è stata una delusione

Lorenzo Spolverato rivela di aver bloccato Shaila Gatta, definendo la situazione come una grande delusione e confermando l'assenza di contatti tra i due. Nonostante i fan sperino ancora in un ritorno di fiamma, l'ex gieffino spiega perché la loro relazione è ormai diventata improbabile e complicata.

Zero contatti tra Lorenzo e Shaila, l'ex gieffino spiega perché l'ha bloccata. Molti fan degli 'shailenzo' continuano a sperare in un ritorno di fiamma tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ma ad oggi è molto improbabile, soprattutto perché non sono neanche in buoni rapporti dopo il reality. Intervistato da Fanpage l'ex gieffino ha raccontato di aver sentito l'ex fidanzata dopo poco più di una settimana dalla finale del Grande Fratello. Queste le sue parole: "Al telefono era serena, come se nulla fosse accaduto e le ho detto che l'avrei raggiunta a Napoli per parlarle. Lei non ha voluto e abbiamo deciso di parlarci in videochiamata.