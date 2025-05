Lorenzo Spolverato nuovo tronista di Uomini e Donne? Lui finalmente rompe il silenzio

Scopri le ultime novità su Lorenzo Spolverato, il nuovo tronista di "Uomini e Donne", che finalmente rompe il silenzio in un'intervista esclusiva a Fanpage.it. Dopo le voci di un suo possibile ritorno in tv e la partecipazione al Grande Fratello, Lorenzo svela i suoi progetti e le novità sulla sua vita sentimentale.

News Tv. In una recente intervista concessa a Fanpage.it, Lorenzo Spolverato ha deciso di rompere il silenzio riguardo alle voci che lo vorrebbero come futuro tronista del programma " Uomini e Donne ". Leggi anche: Lorenzo Spolverato torna in Tv dopo il "Grande Fratello"? L'indiscrezione Chi è Lorenzo Spolverato. Lorenzo Spolverato è un giovane modello di 27 anni originario di Milano. La sua carriera nel mondo della moda è stata affiancata da una forte passione per lo sport. Oltre alla sua attività di modello, Lorenzo ha frequentato un'accademia di recitazione e doppiaggio, dimostrando interesse per il mondo dello spettacolo a 360 gradi.