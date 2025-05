Lookman Juve non tramonta questa opzione per l’attacco | il suo arrivo a Torino dipenderà da un aspetto L’incastro di mercato

L'interesse per Ademola Lookman resta vivo per l'attacco della Juventus, anche se il suo trasferimento a Torino dipenderà dall’incastro delle trattative di mercato. La possibilità di vedere il britannico in bianconero resta aperta, con l’attenzione rivolta alle dinamiche del calciomercato.

Lookman Juve, non tramonta questa opzione per rinforzare l’attacco: il suo arrivo a Torino dipenderà da un aspetto. L’incastro di calciomercato. Il calciomercato Juve non perde di vista Ademola Lookman. Il nigeriano di proprietà dell’ Atalanta, la cui storia a Bergamo sembra ormai da diversi mesi per la verità arrivata al capolinea, resta una delle opzioni per rinforzare l’attacco. Il suo arrivo nella Torino bianconera è legato però in questa fase alla scelta del prossimo allenatore. I bianconeri sono chiamati a sciogliere questo rebus prima di fiondarsi con decisione sui colpi in entrata. . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lookman Juve, non tramonta questa opzione per l’attacco: il suo arrivo a Torino dipenderà da un aspetto. L’incastro di mercato

Gol Lookman, anche l’obiettivo in attacco fa felice la Juve in Atalanta Roma: altra perla del nigeriano che spedisce in Champions la Dea – VIDEO - Ademola Lookman si conferma protagonista indiscusso, realizzando un gol spettacolare che ha sboccato il match tra Atalanta e Roma. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Lookman Juventus, non tramonta questa pista: le ultimissime; Lookman Juve | la rivoluzione in attacco coinvolge anche lui? La posizione dei bianconeri per l’esterno dell’Atalanta aggiornamenti importanti; Retegui Juve non tramonta questa opzione per l’attacco del futuro | l’Atalanta ha fissato il prezzo per questa estate Ultime; Retegui Juventus non tramonta questa opzione per l’attacco bianconero | si gioca il posto con questi altri tre obiettivi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Lookman Juventus, non tramonta questa pista per l’attacco bianconero! Può arrivare a Torino solo in un caso: i dettagli - Lookman Juventus, non tramonta questa pista per l’attacco bianconero! Può arrivare a Torino solo in un caso: i dettagli e cosa può succedere Tra gli attaccanti accostati al mercato Juventus in vista d ... 🔗Segnala juventusnews24.com

Lookman Juve: la rivoluzione in attacco coinvolge anche lui? La posizione dei bianconeri per l’esterno dell’Atalanta, aggiornamenti importanti - Lookman Juve: la rivoluzione in avanti coinvolge anche lui? La posizione dei bianconeri per l’esterno dell’Atalanta, tutti i dettagli sul suo futuro Tra i profili seguiti dal calciomercato Juve per ri ... 🔗Si legge su juventusnews24.com

Moretto: “Lookman al 99,99% via: chi lo vuole in Italia e la verità sull’Arsenal” - Notizie importanti sul futuro di Ademola Lookman: l'attaccante è pronto a lasciare l'Atalanta in estate, ecco chi lo vuole in Italia ... 🔗fcinter1908.it scrive