Lonato del Garda | white party al Covento

Vivi un'estate indimenticabile al Lonato del Garda con il White Party al Covento, l'evento che trasforma sconosciuti in amici sotto le stelle. Vestiti di bianco e lasciati conquistare da buona musica, cibo delizioso e un'atmosfera magica, in un format originale che va in scena dal 2017. Divertimento assicurato per tutte le età con l'edizione speciale White Dinner!

Vestiti di bianco, accendi l’estate e conosci persone nuove sotto le stelle! Il format originale che trasforma sconosciuti in amici dal 2017- edizione speciale White Dinner. 2 fasce d'età - divertimento x tutti! La nostra "ricetta" è molto semplice: buon cibo, buon vino, buona musica e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Lonato del Garda: white party al Covento

