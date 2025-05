L' omicidio poi la doccia Il papà di Martina | Così ho capito che era stato lui

Alessio Tucci è stato arrestato con l'accusa di omicidio plurimo e occultamento di cadavere del papà di Martina, coinvolto in un caso che ha sconvolto la comunità. Lunedì sera aveva partecipato alle ricerche della famiglia, mentre ore dopo ha confessato di aver avuto l'assassino di sua figlia in macchina, una rivelazione scioccante che apre nuovi scenari sulle responsabilità.

