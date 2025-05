L' ok da Israele al piano americano Ma Hamas frena | Ignorate le nostre richieste

In un clima di tensione crescente, Israele ha dato il via libera al piano americano per una tregua, ma Hamas frena con richieste nuove e incerte. La questione del cessate il fuoco si fa cruciale: non più 60 giorni, ma un termine definitivo potrebbe essere la chiave per una pace duratura. Il mondo guarda con attenzione a questo intricato gioco di strategia politica, dove ogni mossa potrebbe cambiare le sorti della regione.

Giornata convulsa tra voci e smentite. Ma ora gli islamisti potrebbero chiedere modifiche. A bloccare l'accordo è il cessate il fuoco, che Hamas vorrebbe fosse definitivo dopo 60 giorni.

Trump bypassa Israele: Hamas libera l’ostaggio Usa

Donald Trump sorprende nuovamente la scena internazionale, bypassando Israele per negoziare direttamente con Hamas.

