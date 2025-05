Logan Paul sotto accusa? Karrion Kross cambia la narrativa | Non è Logan il problema è il sistema

L'ascesa di Logan Paul in WWE sta sollevando molte polemiche, con Karrion Kross che interviene per cambiare la narrativa e sottolineare che non è il talento di Paul il problema, bensì il sistema. Scopri come il recente alterco tra i wrestler e le nuove dichiarazioni di Kross stanno scuotendo il backstage e cosa davvero si nasconde dietro questa controversia.

L’ascesa fulminea di Logan Paul in WWE ha generato molte discussioni nel backstage e ora anche Karrion Kross ha deciso di intervenire. Dopo la risposta di Logan alle critiche ricevute in un recente vlog, dove sostiene che alcuni wrestler sarebbero infastiditi dalla sua rapida scalata ai vertici, Kross ha replicato con un messaggio profondo che ribalta completamente la questione. Kross ha pubblicato un video su Twitter proprio oggi, rivolgendosi direttamente a Logan Paul. Pur precisando di non avere nulla di personale contro di lui, Kross ha spiegato che la vera frustrazione non riguarda Logan in sé, ma un sistema che non funziona più. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Logan Paul sotto accusa? Karrion Kross cambia la narrativa:“Non è Logan il problema, è il sistema”

WWE: Succede di tutto tra Gunther, Logan Paul, Jey Uso e Seth Rollins, si passa alla violenza - Il Monday Night Raw di questa settimana ha scatenato un turbine di emozioni e intrighi, con protagonisti Gunther, Logan Paul, Jey Uso e Seth Rollins.

