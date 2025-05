L’occupante abusiva minaccia con un bastone di ferro l’inviata di Fuori dal coro | Ti uccido video

Un episodio grave di minacce e violenza durante una trasmissione televisiva denuncia le crescenti tensioni legate alle occupazioni abusive in Italia. Nell'aggressione, un occupante minaccia e brandisce un tubo di ferro contro un'inviata di "Fuori dal Coro", evidenziando il clima di illegalità e pericolo che circonda queste situazioni.

L’occupante abusiva:” Vaff. ti uccido”. Poi brandisce un tubo di ferro contro l’inviata di “Fuori dal Coro”. La trasmissione di Mario Giordano su Rete4 da tempo testimonia i soprusi che degenerano in violenza e minacce contro le vittime delle accupazioni abusive; e contro chi vuole documentare questa piaga di illegalità. E infatti il video mandato in trasmissione mercoledì vede tutto il furore dell’occupante contro l’inviata di Rete4. Una scena ributtante. E poi c’è chi ha il coraggio di dire che il dl Sicurezza non serve. Samia, la tunisina occupa da 3 anni la casa di Ivano dei Cugini di Campagna, La reazione della donna è allucinante “Stiamo portando la notifica del giudice”, esordisce la giornalista di Mediaset. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it