Locatelli diventa di nuovo papà | la sua Thessa in attesa del secondo figlio Messaggio emozionante del capitano della Juventus – FOTO

Locatelli diventa di nuovo papà: la sua Thessa aspetta il secondo figlio. Messaggio emozionante del capitano della Juventus – FOTO. Dal rigore decisivo che ha portato la Juve in Champions League ad una splendida notizia di vita per Manuel Locatelli. Come documentato sui social, sua moglie Thessa è in attesa del secondo figlio. Si allarga la famiglia Locatelli dunque: dopo Theo, questa bellissima coppia è pronta ad abbracciare un altro maschietto.