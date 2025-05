Lo yogurt con l’amica e l’assassino alle spalle nel video dell’agguato

Scopri la suspense di un video inquietante: lo yogurt con l’amica e l’assassino alle spalle nell’agguato. Un caso che apre domande dolorose su una vita tranquilla e il tragico destino di una giovane, vista crescere con serenità.

L’abbiamo vista crescere era tranquilla e solare Come posso pensare di essere stato l’ultimo a vederla viva? Il titolare della yogurteria. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Lo yogurt con l’amica e l’assassino alle spalle nel video dell’agguato

Il femminicidio di Martina ad Afragola: prima lo yogurt con l'amica, poi l'incontro con l'ex fidanzato. Il video che lo incastra - Il tragico caso di femminicidio di Martina Carbonaro ad Afragola ha sconvolto la comunità: dopo aver passato del tempo con un’amica e aver incontrato l’ex fidanzato, il suo corpo è stato trovato nascosto tra detriti. 🔗continua a leggere

