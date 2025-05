Lo strazio della madre | Per me lei era il sole Lui merita l’ergastolo

Il dolore di una madre per la perdita della propria figlia è un dolore profondo e incolmabile, un ricordo che resta vivo in ogni angolo della casa. Fiorenza Cossentino, conosciuta come Enza, affronta il vuoto lasciato da Martina, la giovane scomparsa che meritava giustizia, mentre il suo cuore si aggrappa ai ricordi di un passato ormai immobile.

Fiorenza Cossentino (tutti la chiamano Enza) è tornata a casa, ora è seduta sul bordo del letto, la stanza di Martina è ancora intatta. Aspetta un ritorno che non ci sarà. I peluche, i libri di cucina, il diario che la ragazza riempiva di sogni: tutto fermo, tutto finito, come sospeso in una fotografia in bianco e nero. "Martina era il mio sole, era la mia vita, Martina era tutto e ora non c'è più. Ora vado in casa e vedo la stanzetta vuota", sussurra, la voce rotta dalla fatica delle lacrime. Enza ripercorre le ultime ore, lo choc di quella scomparsa, i dettagli che ora sembrano segnali, lampi che avrebbero potuto cambiare tutto.

Lo strazio di una madre, Etienne e il figlio assassino a 15 anni consegnato alla polizia: "Distrutta dal dolore, darei la mia vita al posto della Terry" - Milano – Il dolore di una madre che affronta l'inaspettato dramma di un figlio assassino è incommensurabile.

