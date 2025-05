Lo spread Btp-Bund apre in calo a 96 punti a livelli marzo 2021

Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 96 punti, tornando ai livelli di marzo 2021, con il rendimento del decennale italiano in leggero aumento al 3,55%. Questa diminuzione del differenziale riflette un miglioramento della situazione dei mercati obbligazionari europei e potrebbe favorire positive prospettive per l’Italia.

Lo spread tra Btp e Bund scende ancora. In avvio di giornata il differenziale tra i due titoli di Stato cala a 96 punti, dai 98 punti della vigilia, a livelli di marzo 2021. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,55%, dal 3,53% della chiusura di ieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo spread Btp-Bund apre in calo a 96 punti, a livelli marzo 2021

Lo spread crolla sotto i cento punti: non capitava da 4 anni - Lo spread crolla sotto i cento punti, un evento che non si vedeva da quattro anni. Attualmente, il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato decennali italiani e tedeschi si attesta a 100 punti, con un calo significativo dell'1,57%. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lo spread Btp-Bund apre in calo a 96 punti, a livelli marzo 2021; Lo spread Btp-Bund apre in calo a 96 punti, a livelli marzo 2021; Btp Italia raccoglie 5,28 miliardi in due giorni. Borse fiacche, Wall Street chiude in calo; Borsa di Milano in calo: Ftse Mib scende, spread Btp-Bund in rialzo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Lo spread Btp-Bund apre in calo a 96 punti, a livelli marzo 2021 - Lo spread tra Btp e Bund scende ancora. In avvio di giornata il differenziale tra i due titoli di Stato cala a 96 punti, dai 98 punti della vigilia, a livelli di marzo 2021. Il rendimento del decennal ... 🔗Riporta ansa.it

Lo spread Btp-Bund apre in lieve calo a 111 punti base - Avvio in lieve calo per lo spread tra Btp e Bund, con il differenziale di rendimento in flessione di un punto base, a quota 111. Poco mossi anche i rendimenti con quello del decennale italiano ... 🔗ansa.it scrive

Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 27 maggio 2025 - Ieri, lunedì 26 maggio 2025, Milano ha chiuso in crescita dell’1,3% tornando a sfiorare la soglia dei 40 mila punti. Oggi apertura in lieve rialzo per Piazza Affari: l’indice Ftse Mib guadagna lo 0,11 ... 🔗Riporta msn.com

Spread Btp-Bund apre in calo a 291 punti25/11/2018