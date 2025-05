Lo spettacolo Corpi si presenta a Novara

Vieni a scoprire "Corpi", lo spettacolo che arriverà a Novara venerdì 30 maggio allo Spazio Nòva, un evento imperdibile di presentazione firmato Rise Up. Un’occasione unica per incontrare il cast e immergerti nell’universo di questa affascinante produzione, anche conosciuta come il romanzo scritto da...

Venerdì 30 maggio allo Spazio Nòva di Novara evento speciale di presentazione di "Corpi", una produzione di Rise Up. Durante la serata sarà possibile interagire con il cast e conoscere meglio l'universo di Rise Up. "Corpi", prima di essere una produzione teatrale, è anche un romanzo scritto da.

