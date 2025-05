Lo sapevi che puoi fare l’alternanza scuola-lavoro con una vacanza studio all’estero? Ecco come funziona

Lo sapevi che puoi integrare l'alternanza scuola-lavoro con una vacanza studio all'estero? Scopri come questa esperienza può arricchire il tuo percorso formativo, migliorare le tue competenze linguistiche e aprirti nuove opportunità internazionali.

C’è chi la sogna da mesi, chi teme di non sentirsi all’altezza e chi invece la considera solo una scusa per prendersi una pausa dai banchi di scuola. La vacanza studio ha mille volti e ognuna di noi la immagina in modo diverso. Ma se vi dicessimo che, oltre a migliorare una lingua straniera, scoprire nuovi posti e fare amicizie internazionali, esiste un modo per trasformarla anche in un’esperienza formativa riconosciuta dalla scuola? Sì, parliamo proprio dell’ alternanza scuola-lavoro, o per essere più precisi, dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), che possono essere integrati a una vacanza studio all’estero. 🔗 Leggi su Dilei.it