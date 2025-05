LIVE Sinner-Gasquet Roland Garros 2025 in DIRETTA | si parte con l’azzurro al servizio

Segui in tempo reale l'emozionante match tra Sinner e Gasquet a Roland Garros 2025, con aggiornamenti live e highlights dal campo. Resta con noi per tutte le emozioni del torneo, dalla partita di Cobolli-Arnaldi alle sfide serali di Bolelli e Vavassori. Clicca qui per non perdere neanche un momento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-ARNALDI (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI BOLELLIVAVASSORI-HERBERTMAHUT NON PRIMA DELLE 19.00 PRIMO SET 14:14 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con l’italiano al servizio. 14:12 Accolti dal vibrante applauso del pubblico entrano in campo Jannik Sinner e Richard Gasquet1 14:09 Ancora qualche minuto di attesa ci separa dall’ingresso in campo dei due protagonisti del match. 14:05 Conosciamo già chi attende il vincente della sfida al terzo turno. Si tratta del ceco Jiri Lehecka, che in apertura di giornata ha sconfitto per 3-1 lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Gasquet, Roland Garros 2025 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizio

