LIVE Sinner-Gasquet Roland Garros 2025 in DIRETTA | il n 1 rende onore a un grande di Francia

Segui in tempo reale il live di Sinner contro Gasquet al Roland Garros 2025, un match tra il talento italiano e il veterano francese. Resta aggiornato sui momenti più emozionanti di questa sfida di secondo turno, con l'azzurro ancora in vantaggio nei loro confronti diretti. CLICCA QUI per non perderti nessun dettaglio della partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del Roland Garros 2025 tra Jannik Sinner ed il veterano francese Richard Gasquet. Quarto confronto diretto in assoluto tra i due con l'azzurro sempre finora vittorioso. Peraltro i due si affrontarono proprio al secondo turno della passata edizione dello Slam parigino, incontro vinto comodamente in tre set dall'altoatesino. Il vincente della sfida troverà al terzo turno uno tra lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina ed il ceco Jiri Lehecka. Sinner, ventitreenne di Sesto Pusteria, arriva all'appuntamento parigino dopo il brillante rientro a Roma a margine dei 3 mesi di stop per le note vicende riconducibili al caso WADA.

