LIVE Sinner-Gasquet 6-3 6-0 2-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | il francese onora il suo ultimo ballo

Segui in diretta il match tra Sinner e Gasquet ai Roland Garros 2025, un'incantante ultima esibizione per il francese. Rimani aggiornato sulle ultime emozioni, con partite in tempo reale e aggiornamenti live su tutti gli incontri principali. Clicca qui per non perdere neanche un punto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-ARNALDI (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI BOLELLIVAVASSORI-HERBERTMAHUT NON PRIMA DELLE 19.00 3-3 Game Sinner. Il nastro allunga in corridoio il dritto di Gasquet, che torna ora alla battuta. 40-15 Servizio e rovescio lungolinea ben piazzato dall’italiano. 30-15 Non passa il dritto incrociato del francese. 15-15 Jannik rimedia con l’ACE esterno. 0-15 Da dimenticare la palla corta di dritto di Sinner. 3-2 Game Gasquet. Riflesso felino a rete del transalpino, che tiene nuovamente la battuta. 40-30 Il francese sotterra il dritto in uscita dal servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Gasquet 6-3 6-0 2-3, Roland Garros 2025 in DIRETTA: il francese onora il suo ultimo ballo

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli - Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

