LIVE Nuoto di fondo Europei 2025 in DIRETTA | Paltrinieri e Taddeucci ci riprovano nella 5 km Si parte alle 10 00

Segui in diretta streaming i Campionati Europei di nuoto di fondo 2025 a Stari Grad, con protagonisti Paltrinieri e Taddeucci nella prova dei 5 km, in partenza alle 10:00. Rimani aggiornato sui risultati di questa emozionante giornata di gare con i nostri aggiornamenti in tempo reale. CLICCA QUI per vivere l’evento in diretta e non perdere nemmeno un momento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Europei 2025 di nuoto di fondo a Stari Grad in Croazia. Nella giornata di oggi si disputano le due 5 km. L’evento, che riunisce 85 atleti da oltre 20 nazioni, vedrà in acqua il meglio del nuoto europeo, tra veterane affermate e giovani in rampa di lancio. Dopo le emozioni della prima giornata con le 10 chilometri, i Campionati Europei di nuoto in acque libere a Stari Grad entrano nel vivo giovedì 29 maggio con la disputa delle due prove sui 5 km, distanza più breve ma non per questo meno tattica e selettiva. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Paltrinieri e Taddeucci ci riprovano nella 5 km. Si parte alle 10.00

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli - Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Europei Nuoto di Fondo 2025: dove vedere Gregorio Paltrinieri in diretta tv e in streaming; Sport in TV oggi, 28 Maggio 2025: il programma e le dirette TV e Streaming; Carlos Alcaraz-Fabian Marozsan: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming | Roland Garros 2025 – Tennis; LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Taddeucci d’argento alle spalle di Mihalyvari. 🔗Se ne parla anche su altri siti

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Paltrinieri e Taddeucci ci riprovano nella 5 km - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Europei 2025 di nuoto di ... 🔗Come scrive oasport.it

Europei nuoto di fondo 2025 oggi in tv: orari 29 maggio, programma, streaming, italiani in gara - Gli Europei di nuoto di fondo 2025 sono pronti a vivere la loro seconda giornata di gare. Nelle acque libere a Stari, in Croazia, ieri si sono assegnate ... 🔗Scrive oasport.it

Europei di nuoto di fondo: 10 km, Ginevra Taddeucci d'argento, Gregorio Paltrinieri quarto - L'azzurra chiude a 2 secondi di distacco, dietro all’ungherese Viktoria Mihalyvari. Delusione invece per Greg bruciato al fotofinish dal francese Marc-Antoine Olivier. Oro all'ungherese Rasovszky, arg ... 🔗Si legge su corriere.it