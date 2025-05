LIVE Nuoto di fondo Europei 2025 in DIRETTA | OROOOOOO!!! Ginevra Taddeucci campionessa d’Europa!

Segui in diretta il live del nuoto di fondo ai Campionati Europei 2025 a Ginevra, dove la campionessa europea Ginevra Taddeucci conquista l'oro. Rimani aggiornato sugli eventi in tempo reale e scopri tutte le medaglie e i momenti salienti della giornata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.07: Inizia con un oro dunque la giornata azzurra dedicata alle 5 km. Nel pomeriggio dalle 15 la 5 km maschile con gli azzurri a caccia della prima medaglia del settore maschile. Grazie per averci seguito, a più tardi e buona giornata! 11.06: Nono posto per Pozzobon a completare la bella prova delle azzurre 11.05: Argento per una splendida Mihalyvari. La ungherese oro ieri conquista l’argento con una grande rimonta finale, bronzo per la spagnola De Valdes, che ha provato in tutti i modi a mettere in difficoltà Taddeucci e ha pagato nel finale. Quarta Rieder, quinta Otero, sesta Gabbrielleschi 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: OROOOOOO!!! Ginevra Taddeucci campionessa d’Europa!

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli - Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Europei Nuoto di Fondo 2025: dove vedere Gregorio Paltrinieri in diretta tv e in streaming; Sport in TV oggi, 28 Maggio 2025: il programma e le dirette TV e Streaming; Carlos Alcaraz-Fabian Marozsan: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming | Roland Garros 2025 – Tennis; LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Filadelli e Paltrinieri giù dal podio. Rasovszky impone la legge del più forte. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Paltrinieri e Taddeucci ci riprovano nella 5 km - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Europei 2025 di nuoto di ... 🔗Scrive oasport.it

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Filadelli e Paltrinieri giù dal podio. Rasovszky impone la legge del più forte - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.53: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio 15.52: Questa la classifica finale della 10 ... 🔗Segnala oasport.it

Europei di nuoto di fondo: 10 km, Ginevra Taddeucci d'argento, Gregorio Paltrinieri quarto - L'azzurra chiude a 2 secondi di distacco, dietro all’ungherese Viktoria Mihalyvari. Delusione invece per Greg bruciato al fotofinish dal francese Marc-Antoine Olivier. Oro all'ungherese Rasovszky, arg ... 🔗Lo riporta corriere.it