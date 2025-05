LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per il via alla corsa

Segui in diretta la tappa di oggi del Giro d’Italia 2025 e resta aggiornato sulla classifica generale, con tutte le ultime notizie e i momenti salienti della corsa. Non perdere il nostro aggiornamento live per vivere ogni emozione della gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 13:45 Il miglior italiano in classifica generale è Damiano Caruso della Bahrain-Victorious, quinto a 3’06’’ dal leader della generale. 13:42 Il messicano della UAE Team Emirates-XRG guida la classifica generale con 41’’ sul corridore ecuadoriano della EF Education – EasyPost e 51’’ sul britannico Simon Yates della Team Visma Lease a Bike. 13:39 Isaac Del Toro ha vinto la tappa di ieri, San Michele all’Adige-Bormio, davanti al francese Romain Bardet della Team Picnic PostNL e a Richard Carapaz. 13:36 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2025, la Morbegno-Cesano Maderno di 144 chilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via alla corsa

