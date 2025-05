LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | si susseguono gli scatti in testa al gruppo

Segui in tempo reale la tappa odierna del Giro d'Italia 2025, con aggiornamenti continui sugli scatti in testa al gruppo e le strategie dei più grandi ciclisti. Resta aggiornato sulla classifica generale e sui momenti decisivi della corsa cliccando qui per la diretta live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 14:16 Lo spagnolo Juan Ayuso si mantiene in coda al gruppo. 14:15 Mads Pedersen sembra aver la gamba giusta e la voglia di entrare in una fuga. 14:12 La prima difficoltà di giornata da affrontare è il Parlasco, seconda categoria di 7,6km al 5.8% di pendenza media. 14:09 Enzo Paleni della Groupama – FDJ è stato ripreso dal gruppo. 14:08 Quanti chilometri saranno necessari perché possa partire la fuga giusta? 14:05 Il francese Enzo Paleni della Groupama – FDJ ha qualche metro di vantaggio sul gruppo. 14:03 Juan Ayuso della UAE Team Emirates-XRG ieri è stato punto da un’ape. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si susseguono gli scatti in testa al gruppo

