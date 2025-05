LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | penultima occasione per gli sprinter

Segui in tempo reale la tappa di oggi del Giro d’Italia 2025, penultima occasione per gli sprinter di mettersi in mostra. Non perdere gli aggiornamenti live: clicca qui per tutti gli ultimi sviluppi e vivere emozioni uniche sulla Corsa Rosa numero 108.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciottesima tappa del Giro d'Italia 2025, la prima grande corsa a tappe della stagione. Si avvicina il rush finale della Corsa Rosa numero 108. Frazione quella odierna che farà da collegamento tra i due tapponi di montagna andati in scena tra martedì e ieri, e i due appuntamenti di venerdì e sabato che saranno decisivi nel discorso relativo alla classifica generale. Gli organizzatori hanno disegnato un percorso abbordabile per permettere ai corridori di ricaricarsi in vista delle prossime due frazioni.

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli - Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli. 🔗continua a leggere

