LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | la Red Bull-Bora esulta con Denz Del Toro mantiene la maglia rosa

Segui in diretta la tappa odierna del Giro d’Italia 2025, con la Red Bull Bora che festeggia con Denz del Toro che mantiene la maglia rosa. Rimani aggiornato sulle ultime forze in gara e sulla classifica generale, cliccando qui per non perdere neanche un minuto di emozioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 17.28 Arriva in questo momento il gruppo maglia rosa. Isaac Del Toro rimane al comando della classifica generale. 17.25 Ancora 2 km all’arrivo del gruppo maglia rosa. 17.23 Delusioni quelle rappresentate da Mads Pedersen e Wout Van Aert. Due corridori di tale portata si sono fatti sorprendere dal primo attacco che poi ha portato il gruppo a spezzarsi, rimanendo nella coda del troncone staccato e non cercando poi di riprendere la compagnia. 17.20 Terza vittoria in carriera al Giro per Nico Denz. Un successo che serviva alla sua squadra, la Red Bull-Bora-Hansgrohe, falcidiata dagli eventi negativi susseguitisi in questa edizione dalla Corsa Rosa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: la Red Bull-Bora esulta con Denz, Del Toro mantiene la maglia rosa

LIVE Giro d'Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Fortunato maglia rosa virtuale. Gruppo ad oltre 4? - Segui la diretta live della tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Fortunato indossa la maglia rosa virtuale, mentre il gruppo si mantiene a oltre 4 minuti di distanza.

