LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo torna compatto

Segui in tempo reale la tappa odierna del Giro d'Italia 2025, con il gruppo ancora compatto e la corsa pronta a entrare nel vivo. Aggiorna la diretta per scoprire la classifica e gli ultimi sviluppi, mentre i ciclisti affrontano gli ultimi chilometri cruciali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 14:27 Il gruppo non concede spazio all’azione dei fuggitivi. 14:25 Sono stati percorsi i primi 20 chilometri. 14:24 In testa il tedesco Felix Engelhardt della Team Jayco AlUla e il danese Mads Pedersen della Lidl-Trek. 14:21 Mancano 13 chilometri ai piedi della salita di Parlasco. 14:19 L’australiano Chris Harper della Team Jayco AlUla tenta l’attacco. 14:16 Lo spagnolo Juan Ayuso si mantiene in coda al gruppo. 14:15 Mads Pedersen sembra aver la gamba giusta e la voglia di entrare in una fuga. 14:12 La prima difficoltà di giornata da affrontare è il Parlasco, seconda categoria di 7,6km al 5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo torna compatto

