Segui in tempo reale la tappa di oggi del Giro d'Italia 2025, con aggiornamenti live sulla fuga, la classifica e le azioni dei favoriti. Rimani sintonizzato per scoprire chi sta getterà l'azzardo e come si delineano le posizioni in classifica generale. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti e i risultati live!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 15.44 Ripresi i tre, 70 km al traguardo 15.42 Il danese tira dritto dopo lo sprint intermedio. Insieme a lui troviamo De Bondt e De Pretto. 15.40 Pedersen transita per primo al traguardo volante di Galbiate. 15.39 Pedersen accelera per andare ad accaparrarsi altri punti utili per la classifica relativa alla maglia ciclamino. 15.36 1500 metri allo sprint intermedio di Galbiate. 15.34 I nomi dei fuggitivi: Nico Denz (Red Bull-BORA-Hansgrohe), Kaden Groves, Fabio Van den Bossche e Edward Planckaert (Alpecin – Deceuninck), Stefano Oldani (Cofidis), Christian Scaroni, Nicola Conci, Diego Ulissi (XDS Astana Team), Alessandro Verre (Arkéa – B&B Hotels), Jon Barrenetxea (Movistar Team), Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious), Dries De Bondt, Stan Dewulf, Dorian Godon e Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Remy Rochas (Groupama – FDJ), Francesco Busatto (Intermarché – Wanty), Mathis Vacek, Dan Hoole e Mads Pedersen (Lidl-Trek), Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step), Davide De Pretto e Felix Engelhardt (Team Jayco AlUla), Giovanni Lonardi, Mirco Maestri e Davide Bais (Team Polti VisitMalta), Wout Van Aert, Dylan Van Baarle (Team Visma Lease a Bike) e Rick Pluimers, Yannis Woisard, Larry Werbase (Tudor Pro Cycling Team), Alex Edmondson (Team PicNic PostNL). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo a quasi 6? dalla fuga

