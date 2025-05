LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Denz involato verso il successo 10 km alla conclusione

Segui in tempo reale la tappa odierna del Giro d’Italia 2025, con Nico Denz che si lancia verso il successo negli ultimi chilometri. Resta aggiornato sulla classifica e sulla corsa finale cliccando qui per la diretta live!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 17.13 VINCE NICO DENZ! La Red Bull-BORA-Hansgrohe si prende il primo successo di questo Giro, attendiamo la volata che mette in palio la seconda piazza. 17.12 Esulta in anticipo Nico Denz, consapevole che nessuno lo può riprendere. 17.12 INIZIA L’ULTIMO CHILOMETRO! 17.10 Anche De Pretto alza il ritmo, si gioca per la seconda posizione. 17.09 Accelera Daan Hoole, ma Denz è irraggiungibile. 17.07 5 km al traguardo. 17.05 Si muove De Bondt. 17.02 Il gruppo inseguitore non guadagna. Denz inizia a credere fortemente al successo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Denz involato verso il successo, 10 km alla conclusione

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Live Giro D Italia Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Giro d'Italia LIVE: Aggiornamenti in Diretta sul Giro d'Italia; DIRETTA Giro d’Italia 2025 LIVE, Decima Tappa; Giro d'Italia, 13? tappa: Pedersen poker a Vicenza, Van Aert secondo! Del Toro allunga nella generale; 14 tappa Giro d'Italia 2025. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Giro d'Italia diretta live 18esima tappa Morbegno-Cesano Maderno: la fuga scappa via, ci sono anche Pedersen e Van Aert - Giro d'Italia diretta live 18esima tappa Morbegno-Cesano Maderno 29 maggio: frazione dedicata ai velocisti, Del Toro si tiene stretta la rosa ... 🔗Scrive sport.virgilio.it

LIVE Giro d'Italia, la 18ª tappa: si va da Morbegno a Cesano Maderno - Dopo la 17ª tappa vinta da Del Toro, ecco la 18ª che va da Morbegno a Cesano Maderno, 144 km e 1800 metri di dislivello. Tre le salite: Parlasco, Colle Balisio, Ravellino ... 🔗Segnala gazzetta.it

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: penultima occasione per gli sprinter - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciottesima tappa del Giro d'Italia 2025, la ... 🔗Da oasport.it