LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | Yumin Abbadini nella top 10 prima dell’ultima suddivisione

Segui in diretta i Campionati Europei di Ginnastica Artistica 2025, con aggiornamenti in tempo reale sulle prestazioni dei nostri atleti, tra cui la talentuosa Yumin Abbadini, che si trova nella top 10 prima dell'ultima suddivisione. Clicca qui per non perdere gli ultimi aggiornamenti sulla finalissima all-around femminile e tutte le emozioni di questa competizione europea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINAL ALL-AROUND FEMMINILE DI GINNASTICA ARTISTICA DALLE 14.00 I qualificati alle finali – Il bronzo dei Moschettieri 20.26: 63.699 per Macchiati 20.25: Bene Abbadini che alla sbarra ottiene 14.033 e sale in settima piazza con 66.932. Il podio è a 7 decimi 20.24: bene Asil alle parallele: 13.500 e primo posto con 68.865 20.23: bene anche Mansard che sale al terzo posto con 14.066 alle parallele 20.23: Torna in testa Saladino dopo il corpo libero con 13.866 e un totale di 68.564 20.22: Lewis è quinto con 66.598 20.21: Plata ottiene 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Yumin Abbadini nella top 10 prima dell’ultima suddivisione

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli - Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Live Ginnastica Artistica Europei Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Europei di ginnastica artistica 2025: programma, orari, convocati e dove vedere le gare; LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: OROOOOO! L’Italia vince la gara a squadre, Esposito trascinante; LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia conquista il bronzo! Casali primo, poker di finali; LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | in gara il primo gruppo attesa per gli azzurri. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Manila Esposito a caccia del titolo all-around! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le qualificate alle finali - Manila Esposito difende tre titoli Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ... 🔗oasport.it scrive

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Yumin Abbadini sogna il podio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I qualificati alle finali - Il bronzo dei Moschettieri Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del ... 🔗Scrive oasport.it

Ginnastica artistica. Europei, Manila Esposito nella storia: di nuovo oro nell’all around - Manila Esposito conserva il titolo continentale assoluto di artistica femminile vinto lo scorso anno a Rimini, conquistando l’oro all around anche agli Europei di Lipsia in Germania. Non era mai ... 🔗msn.com scrive