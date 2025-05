LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | Manila Esposito parte al volteggio caccia all’oro all-around

Segui la diretta live dei Campionati Europei di Ginnastica Artistica 2025 a Manila, con protagonisti come Manila Esposito, in corsa per l'oro nell'all-around. Aggiornamenti in tempo reale, risultati e i momenti salienti di questa emozionante competizione europea. Clicca qui per non perdere nessun aggiornamento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.05 KEVRIC HA SBAGLIATO! 12.866 per la tedesca, enorme errore al volteggio. Si complicano i piani per la padrona di casa. Ora la rumena Barbosu, poi toccherà a Manila Esposito. 14.05 Aspettiamo Kevric al volteggio. 14.03 Intanto la britannica Ruby Evans apre con difficoltà alla trave (12.466). 14.00 INIZIA LA GARA. Al volteggio subito l’importante esercizio di Kevric. 13.58 A breve i minuti di riscaldamento ai singoli attrezzi, sta per iniziare la gara. 13.56 Manila Esposito sarà chiamata a difendersi al volteggio, alle parallele asimmetriche dovrebbe pagare contro un super specialista come Kevric, ma poi alzerà i giri tra trave e corpo libero, attrezzi su cui è Campionessa d’Europa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Manila Esposito parte al volteggio, caccia all’oro all-around

