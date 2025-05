LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | Manila Esposito difende il titolo all-around!

Resta aggiornato in tempo reale sugli Europei di ginnastica artistica 2025 a Manila, dove la campionessa Manila Esposito cerca di riconfermare il suo titolo all-around. Segui la diretta per non perdere nemmeno un istante delle emozionanti finali maschili e femminili, con tutte le qualificazioni e i momenti salienti live.

LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE ALL-AROUND MASCHILE DI GINNASTICA ARTISTICA DALLE 18.30 Le qualificate alle finali – Manila Esposito difende tre titoli Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del concorso generale individuale femminile agli Europei 2025 di ginnastica artistica: a Lipsia (Germania) va in scena l'attesissimo all-around, la prova che premia l'atleta più completa sui vari attrezzi. Le migliori 24 ragazze si sono guadagnate il diritto di disputare questo atto conclusivo che incoronerà la Reginetta del Vecchio Continente e l'Italia si presenterà all'appuntamento con grandissime ambizioni.

