LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | Manila Esposita reginetta totale! Apoteosi all-around bis da leggenda

Non perderti la diretta degli Europei di Ginnastica Artistica 2025 a Manila Esposito, la reginetta che ha conquistato il titolo d'Europa con un punteggio da leggenda! Segui aggiornamenti in tempo reale e vivi l'emozione di questa spettacolare competizione. CLICCA QUI per rimanere sempre aggiornato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.58 L’azzurra ottiene 13.666 al quadrato. MANILA ESPOSITO CAMPIONESSA D’EUROPAAAAAAAAAAAAAAAA! APOTEOSI ALL-AROUND. La Reginetta del concorso generale è ancora leiiiiiiiii! LEGGENDARIAAAAAAAAAA! 15.56 Manila Esposito è Campionessa d’Europa all-around. Aspettiamo il punteggio prima di urlarlo. 15.55 IMMENSAAAAAAAAA. MERAVIGLIOSO ESERCIZIO DI MANILA ESPOSITO AL CORPO LIBERO. Un’altra magia dopo quella alla trave, STRARIPANTEEEEEEE! 15.54 Ottima parte artistica iniziale, splendido doppio teso come prima diagonale, bene lo Strug e la serie ginnica (un po’ meno i giri), meraviglioso il doppio avvitamento collegato in seconda linea, chiusura con il doppio carpio (leggero saltello). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Manila Esposita reginetta totale! Apoteosi all-around, bis da leggenda

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli - Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Live Ginnastica Artistica Europei Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Europei di ginnastica artistica 2025: programma, orari, convocati e dove vedere le gare; LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: OROOOOO! L’Italia vince la gara a squadre, Esposito trascinante; LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Manila Esposito difende il titolo all-around!; LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | in gara il primo gruppo attesa per gli azzurri. 🔗Cosa riportano altre fonti

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Manila Esposito a caccia del titolo all-around! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le qualificate alle finali - Manila Esposito difende tre titoli Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ... 🔗Riporta oasport.it

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Yumin Abbadini sogna il podio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I qualificati alle finali - Il bronzo dei Moschettieri Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del ... 🔗Secondo oasport.it

Europei ginnastica artistica: Fiamme oro ai vertici continentali - Campionati europei di ginnastica artistica ricchi di soddisfazioni per i portacolori delle Fiamme oro, protagonisti assoluti insieme agli azzurri della nazionale italiana. 🔗poliziadistato.it scrive