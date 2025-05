LIVE Fiorentina-Inter finale scudetto Primavera | data ora diretta TV cronaca e info

Tutti pronti per un super match! Domani sera alle 20.30, la Fiorentina e l'Inter si sfideranno nella finale scudetto del Campionato Primavera. Una battaglia di giovani talenti che promette emozioni e spettacolo. Scopri come seguire la diretta TV e il live streaming. Non perdere l’occasione di assistere a potenziali future stelle del calcio italiano in azione! Chi porterà a casa il trofeo?

L’Inter domani alle ore 20.30 giocherà la finale scudetto del Campionato Primavera contro la Fiorentina. Scopri come e dove vedere la partita in diretta TV e live streaming. Ecco tutte le informazioni utili anche per seguirla su Inter-News.it. Partita in programma. Fiorentina-Inter Primavera, finale scudetto. Dove e quando si gioca Fiorentina-Inter Primavera. Viola Park di Bagno A Ripoli, venerdì 30 giugno ore 20.30. Come seguire Fiorentina-Inter Primavera IN DIRETTA. Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it  sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 20. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - LIVE Fiorentina-Inter finale scudetto Primavera: data, ora, diretta TV, cronaca e info

