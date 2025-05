LIVE Cobolli-Arnaldi Roland Garros 2025 in DIRETTA | derby scintillante in palio Zverev!

Seguici in diretta live per seguire il emozionante derby tra Cobolli e Arnaldi a Roland Garros 2025, un match cruciale nel secondo turno dello Slam parigino. Resta aggiornato su tutte le emozioni e i risultati in tempo reale, per vivere ogni momento di questa sfida scintillante tra i nostri talenti italiani. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, partita valevole per il secondo turno del Roland Garros 2025. Grande occasione per entrambi gli italiani di continuare il proprio viaggio nello Slam parigino: il vincitore di questo scintillante derby avanzerĂ al terzo turno dove, molto probabilmente, affronterĂ Alexander Zverev. Sulla carta Flavio Cobolli parte leggermente favorito in quest’incontro. Il romano è reduce dalla settimana migliore della propria carriera terminata con il successo nell’ATP 500 di Amburgo battendo in finale Andrey Rublev (6-2, 6-4) e raggiungendo il best ranking alla posizione numero 26 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Arnaldi, Roland Garros 2025 in DIRETTA: derby scintillante, in palio Zverev!

