LIVE Cobolli-Arnaldi 6-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | il romano vince il primo set

Segui in tempo reale l'azione di Cobolli e Arnaldi ai Roland Garros 2025, con aggiornamenti live sulle partite più emozionanti e i risultati dei primi set. Rimani sempre informato sul match del giorno e scopri tutte le ultime novità del torneo cliccando qui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-GASQUET (2° MATCH DALLE 12.00) L A DIRETTA LIVE DI BOLELLIVAVASSORI-HERBERTMAHUT NON PRIMA DELLE 19.00 6-3 Gioco e primo set Cobolli: termina in corridoio il rovescio in uscita dal servizio del ligure. Seconda 30-40 La fortuna premia gli audaci. Arnaldi sceglie di seguire a rete la seconda ed è costretto a giocare una complicatissima demi-volee che bacia il nastro e muore nella metà campo del romano. Seconda 15-40 Ancora una smorzata in uscita dal servizio per Arnaldi. Cobolli arriva bene sulla palla, gioca sulla riga il recupero di rovescio e poi chiude con lo smash in salto alla ‘Sampras’ Seconda 15-30 termina in rete il rovescio in allungo del romano 0-30 Cobolli arriva bene sulla palla corta e gioca una contro smorzata in diagonale. 🔗 Leggi su Oasport.it