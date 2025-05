LIVE Cobolli-Arnaldi 6-3 6-3 3-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | il ligure recupera il break

Segui in diretta i risultati di Cobolli e Arnaldi a Roland Garros 2025, con aggiornamenti live e highlights delle partite più emozionanti. Resta aggiornato sui match in corso e sui momenti salienti, come il recupero di Arnaldi che riporta il punteggio in parità. Clicca qui per non perdere nessuna novità sul torneo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-GASQUET (2° MATCH DALLE 12.00) L A DIRETTA LIVE DI BOLELLIVAVASSORI-HERBERTMAHUT NON PRIMA DELLE 19.00 15-15 Dritto vincente per Cobolli 15-0 Passante di dritto di Arnaldi. Prima reazione della partita per il ligure 3-3 Break Arnaldi: grandissimo punto del ligure che ribalta lo scambio con un dritto lungolinea profondo e poi chiude con il rovescio incrociato. Il giocatore di Sanremo esulta e prova a scrollarsi definitivamente il momento complicato 30-40 Scappa in lunghezza il rovescio del romano. Dalla possibilità di 40-0 a 30-40 per Cobolli che può recriminare su quello smash Seconda 30-30 Termina in rete il rovescio lungolinea di Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Arnaldi 6-3, 6-3, 3-3, Roland Garros 2025 in DIRETTA: il ligure recupera il break

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli - Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Live Cobolli Arnaldi 6 Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cobolli-Arnaldi, il derby al 2° turno: quando e dove vederlo; Roland Garros 2025, il programma di oggi: partite e orari; Diretta Roland Garros: Cobolli e Arnaldi avanti, ok Djokovic e Zverev. Fuori Bellucci e Passaro; Parigi, Arnaldi rimonta Auger-Aliassime: al 2° turno derby con Cobolli. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Diretta Roland Garros 2025 oggi 29 maggio, derby Arnaldi-Cobolli live, Cocciaretto ko con Aleksandrova, programma con Sinner - Roland Garros 2025, giovedì 29 maggio 2025, programma e risultati, conferenze. Sinner contro Gasquet e derby azzurro Arnaldi-Cobolli. Per le donne Cocciaretto ... 🔗Secondo sport.virgilio.it

Cobolli contro Arnaldi, è derby al Roland Garros. Attesa per Zverev e Djokovic: la diretta - Oltre al match tra Sinner e Gasquet, la giornata italiana al Roland Garros è incentrata sul derby tra Flavio Cobolli, n. 26, e Matteo Arnaldi, n. 36. I favori dei pronostici pendono leggermente dalla ... 🔗Da repubblica.it

LIVE Cobolli-Arnaldi, Roland Garros 2025 in DIRETTA: derby scintillante, in palio Zverev! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Flavio Cobolli e ... 🔗Come scrive oasport.it