LIVE Cobolli-Arnaldi 6-3 2-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | il romano recupera subito il break

Segui in tempo reale la diretta del match Cobolli Arnaldi 6-3, 2-1 al Roland Garros 2025, con aggiornamenti su ogni punto e tutte le emozioni dal campo. Non perdere gli altri incontri in programma, come Sinner-Gasquet e Bolelli/Vavassori-Herbert/Mahut, per vivere tutta l'atmosfera del torneo parigino. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti live e restare sempre aggiornato sulle sorti dei tuoi atleti preferiti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-GASQUET (2° MATCH DALLE 12.00) L A DIRETTA LIVE DI BOLELLIVAVASSORI-HERBERTMAHUT NON PRIMA DELLE 19.00 30-15 Si ferma in rete la risposta di rovescio di Cobolli che lascia salire troppo la seconda 15-15 Grande risposta di Cobolli che chiude con il dritto al centro 15-0 Rimane corto il pallonetto di Cobolli che si consegna allo smash di Arnaldi 2-1 Gioco Cobolli: il ligure sbaglia il rovescio in una fase di scambio. 40-15 Termina in rete il rovescio in uscita dal servizio di Cobolli 40-0 Il ligure stecca la risposta 30-0 Termina di poco lungo il rovescio di Arnaldi 15-0 Muore in rete il back del giocatore di Sanremo È il terzo game consecutivo al servizio di Arnaldi in cui Cobolli piazza il break 1-1 Break Cobolli: ottima risposta del romano che prende in mano lo scambio e chiude con il dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Arnaldi 6-3, 2-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: il romano recupera subito il break

