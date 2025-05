LIVE Cobolli-Arnaldi 1-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | palla break per entrambi in apertura

Segui live il match Cobolli-Arnaldi a Roland Garros 2025, con aggiornamenti in tempo reale e tutte le emozioni di questa fase importante del torneo. Non perdere le ultime notizie sulla giornata, con le sfide principali come Sinner-Gasquet e le partite di doppio, per un'esperienza completa e coinvolgente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-GASQUET (2° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI BOLELLIVAVASSORI-HERBERTMAHUT NON PRIMA DELLE 19.00 15-15 Fantastico rovescio lungolinea di Cobolli che ribalta l’inerzia dello scambio e chiude con il dritto 15-0 Servizio, dritto e volee per Arnaldi 1-1 Gioco Cobolli: prima al centro per il romano. A-40 Prima vincente per Cobolli 40-40 Prima ad uscire e schiaffo al volo di dritto dalla parte opposta. Che rischio per il romano che ha giocato entrambi i colpi sulle righe 30-40 Risposta profondissima di Arnaldi che trova gli ultimi centimetri di campo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Arnaldi 1-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: palla break per entrambi in apertura

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli - Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Live Cobolli Arnaldi 1 Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cobolli-Arnaldi, il derby al 2° turno: quando e dove vederlo; La classifica Atp, il ranking aggiornato e la posizione degli italiani; Diretta Roland Garros: Cobolli e Arnaldi avanti, ok Djokovic e Zverev. Fuori Bellucci e Passaro; Parigi, Arnaldi rimonta Auger-Aliassime: al 2° turno derby con Cobolli. 🔗Cosa riportano altre fonti

Cobolli-Arnaldi oggi, live al Roland Garros 2025. La diretta - (Adnkronos) - Oggi, giovedì 29 maggio, al Roland Garros 2025 andrà in scena un derby italiano. Flavio Cobolli sfida infatti Matteo Arnaldi nel secondo turno del torneo francese, secondo Slam della sta ... 🔗Come scrive msn.com

LIVE Roland Garros: oggi il derby Cobolli-Arnaldi e Cocciaretto - Passi da Gigante! Matteo trionfa su Tsitsipas e va al terzo turno contro Shelton. Il tennista romano salva otto palle break e porta a casa lo scalpo di un big: "Felicissimo, spero di restare ancora un ... 🔗Scrive gazzetta.it

LIVE Cobolli-Arnaldi, Roland Garros 2025 in DIRETTA: derby scintillante, in palio Zverev! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Flavio Cobolli e ... 🔗oasport.it scrive