LIVE Bolelli Vavassori-Herbert Mahut Roland Garros 2025 in DIRETTA | sarà bolgia francese per l’ultimo ballo di Nicolas

Segui in diretta live l'emozionante sfida di primo turno del doppio maschile a Roland Garros 2025, con Simone Bolelli e Andrea Vavassori pronti a sfidare Herbert e Mahut nel cuore della bolgia francese. Non perderti tutte le emozioni di questa partita decisiva e le ultime novità, aggiornate in tempo reale su OA Sport!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida attesissima di primo turno del tabellone di doppio maschile tra Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI, che esordiscono contro la coppia francese HerbertMahut. Sarà un’atmosfera speciale, ovunque si giocherà la partita, che al momento è programmata per le ore 19 ma sul primo grande ‘show court’ che si libererà. Potrà essere il Suzanne Lenglen o il Simonne Mathieu, difficile che si tratti del Philippe Chatrier vista la presenza del match serale al via alle 20:30 tra Draper e Monfils. Gli azzurri hanno ritrovato fiducia e titolo in quel di Amburgo, dove hanno alzato il 3° trofeo dell’anno in finale contro MolteniRomboli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Herbert/Mahut, Roland Garros 2025 in DIRETTA: sarà bolgia francese per l’ultimo ballo di Nicolas

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli - Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

LIVE Bolelli/Vavassori-Herbert/Mahut, Roland Garros 2025 in DIRETTA: sarà bolgia francese per l’ultimo ballo di Nicolas. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE Bolelli/Vavassori-Herbert/Mahut, Roland Garros 2025 in DIRETTA: sarà bolgia francese per l’ultimo ballo di Nicolas - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida attesissima di primo turno del tabellone ... 🔗Segnala oasport.it

Bolelli/Vavassori v Krawietz/Puetz Highlights | Australian Open 2024 Quarterfinal