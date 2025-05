LIVE Bolelli Vavassori-Herbert Mahut Roland Garros 2025 in DIRETTA | azzurri a rischio rinvio perché

Segui in diretta il torneo di Roland Garros 2025 con tutte le ultime novità su Bolelli, Vavassori, Herbert e Mahut, tra aggiornamenti sui match e possibili rinvii degli azzurri. Resta sempre informato sugli sviluppi in corso, cliccando qui per la diretta completa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:48 Chiude il fenomeno brasiliano contro Herbert, tra non molto quindi sapremo su che campo giocheranno, se lo faranno, Bolelli e Vavassori! 18:32 Pierre Hugues Herbert, per di più, è in campo contro Joao Fonseca. Il punteggio è di 7-6, 7-6 per il fenomeno brasiliano, con il francese che ha perso solo una volta la battuta ed è avanti per 3-2 nel 3° parziale dopo 3 ore di gioco. Avrà quindi diritto ad una pausa, per ora, quantomeno di 90?. 18:28 Il match tra Bolelli e Vavassori ed HerbertMahut era programmato non prima delle 19 su un campo che non veniva specificato e da annunciare sul momento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Herbert/Mahut, Roland Garros 2025 in DIRETTA: azzurri a rischio rinvio, perché

