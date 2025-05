LIVE Bolelli Vavassori-Herbert Mahut 7-6 6-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | gli azzurri mettono fine alla carriera dell’idolo di casa

Il Roland Garros 2025 segna una svolta storica: Bolelli e Vavassori hanno messo fine alla carriera dell'illustre Mahut, un autentico simbolo del tennis francese. Questa vittoria non solo premia il talento azzurro, ma riflette anche la crescente competitività del tennis italiano a livello internazionale. L’ottimo esordio porta a un secondo turno promettente, dove i nostri ragazzi affronteranno avversari alla loro portata. È solo l’inizio di un'avventura entusiasmante!

23:23 Come premio per aver superato un primo turno così ostico per gli azzurri al 2° turno ci sarà la coppia da Challenger formata dall'indiano Balaji e dal messicano Reyes Varela. 23:21 Partita che c'è stata nel primo parziale, quando gli azzurri non hanno sfruttato un set point sul 5-6 e servizio Mahut, che ha peraltro anche accusato un problema alla gamba sinistra, patito su un'elevazione. "Nico Nico" canta il Simonne Mathieu! Si ritira un grande protagonista del tennis francese.

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

