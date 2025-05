LIVE Bolelli Vavassori-Herbert Mahut 7-6 5-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | bolgia francese gli azzurri servono per il match

Siamo nel vivo del Roland Garros 2025, dove gli italiani Bolelli e Vavassori sono a un passo dalla vittoria. In un’atmosfera elettrica, il duo azzurro sta sfidando i forti avversari francesi Mahut e Herbert. L’orgoglio nazionale si fa sentire e l'adrenalina sale! Non perdere il match point: è il momento di tifare forte per i nostri! La storia del tennis italiano sta prendendo forma sotto il sole parigino. Chi la spunterà ?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Chiudono il game i francesi alla fine. Tutti in piedi. A-40 Chiude a rete Mahut, ovazione del Mathieu. 40-40 Nuova risposta ficcante di dritto di Vavassori. Terza paritĂ . A-40 Con la prima Mahut. 40-40 Scambio divertente chiuso da Herbert. 30-40 Super risposta stretta di Bolelli e arriva il match point. 30-30 Prima di Mahut, smash Herbert. 15-30 In rete la volèe di rovescio di Mahut. 15-15 Stecca di rovescio Vavassori. 0-15 Risposta aggressiva e punto Bolelli. 5-1 A zero il piemontese. 40-0 Prima vincente. 30-0 Altra prima! 15-0 Prima vincente Vavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Herbert/Mahut 7-6, 5-2, Roland Garros 2025 in DIRETTA: bolgia francese, gli azzurri servono per il match

Segui in diretta live l'emozionante sfida di primo turno del doppio maschile a Roland Garros 2025, con Simone Bolelli e Andrea Vavassori pronti a sfidare Herbert e Mahut nel cuore della bolgia francese.

