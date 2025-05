LIVE Bolelli Vavassori-Herbert Mahut 7-6 0-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | dominio degli azzurri nel tie-break problema fisico per il protagonista di serata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Fantastica rispostina in chop, addirittura vincente di Herbert. A-40 Prima di Vavassori e intervento di volo di Bolelli! 40-40 In rete il passante di rovescio di Vavassori. 40-30 Passante di rovescio di Herbert in estrema difesa a dare il punto ai francesi. 40-15 Sbaglia alla fine nello scambio Herbert. 30-15 Gran prima di Vavassori! 15-15 Robusto intervento di Bolelli! 0-15 Gran lob di Herbert e comoda chiusura di Mahut. 0-1 A quindici Herbert. 40-15 Chiude a rete Bolelli. 40-0 Chiude a rete Mahut. 30-0 Prima vincente di Herbert. 15-0 “Good service” dice Bolelli alla prima sulla T di Herbert. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Herbert/Mahut 7-6, 0-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: dominio degli azzurri nel tie-break, problema fisico per il protagonista di serata

Benvenuti alla diretta live dell’ATP Amburgo 2025: la semifinale di doppio maschile tra Bolelli/Vavassori e Salisbury/Skupski, uno scontro diretto per la qualificazione alle Finals.

Da oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida attesissima di primo turno del tabellone ...

Scrive oasport.it: Oggi, giovedì 29 maggio, si completerà il primo turno del tabellone di doppio maschile del Roland Garros 2025 di tennis, ed inizierà il cammino di Simone ...

Si legge su tuttosport.com: Per i due azzurri un debutto pericoloso nel torneo di doppio, ma il trionfo di Amburgo ha ridato fiducia. Herbert-Mahut sono gli eroi di casa, i nostri hanno mire da Slam e Finals. I retroscena di Joh ...