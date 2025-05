LIVE Bolelli Vavassori-Herbert Mahut 3-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | fasi calde di 1 set

Segui in tempo reale l'emozionante match tra Bolelli, Vavassori e Herbert Mahut ai Roland Garros 2025: tutte le fasi calde del primo set e aggiornamenti live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 In rete il dritto di Bolelli. 40-15 Chiudono a rete i francesi con Mahut. 30-15 Stavolta c’è la risposta pesante di dritto del bolognese! 30-0 Prima vincente Herbert. 15-0 Non risponde di rovescio Bolelli. 3-2 A zero anche gli azzurri! 40-0 In rete la volèe di dritto di Mahut. 30-0 Prima vincente Bolelli. 15-0 Ricacciato indietro Vavassori dalla risposta di Herbert, Mahut sbaglia la volèe di rovescio. 2-2 A zero i francesi. 40-0 Risposta bloccata ma dritto seguente in rete di Bolelli. 30-0 Prima vincente del 43enne transalpino. 15-0 Servizio Mahut, smash Herbert. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Herbert/Mahut 3-3, Roland Garros 2025 in DIRETTA: fasi calde di 1° set

