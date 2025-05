Litia garr avvisa juliana | grant ellis è ancora nel suo cuore in the bachelor 29

Scopri l'affascinante storia d'amore tra Grant Ellis e Litia Garr in “The Bachelor” 29, un percorso ricco di emozioni e colpi di scena. Analizziamo come le dinamiche tra i protagonisti abbiano catturato l'attenzione degli appassionati, con un focus particolare sul sentimento di Grant per Juliana e sulla presenza costante di Litia nel suo cuore.