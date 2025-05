Lite in famiglia degenera a Portici 15enne distrugge la casa con un’ascia e minaccia i genitori | arrestato

Una lite familiare a Portici è degenerata quando un 15enne, sotto l’effetto di oppiacei, ha distrutto la casa con un’ascia e minacciato i genitori. L’intervento delle forze dell'ordine ha portato all’arresto del minorenne, che aveva reagito in modo violento dopo un test antidroga. Continua a leggere…

La furia del minorenne è scattata quando il padre lo ha sottoposto a un test delle urine, risultato positivo agli oppiacei. Il 15enne ha dapprima danneggiato la casa con un'ascia, per poi minacciare i genitori. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Lite in famiglia degenera a Portici, 15enne distrugge la casa con un’ascia e minaccia i genitori: arrestato

