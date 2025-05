L' italiano Filosa nuovo ceo di Stellantis il mercato resta freddo

Antonio Filosa, 52 anni, è il nuovo CEO di Stellantis, segnando il ritorno di un italiano alla guida della casa automobilistica. Con oltre 25 anni di esperienza nel gruppo, la sua nomina arriva in un mercato ancora freddo e incerto, mentre Stellantis si prepara a nuove sfide.

Il nome è arrivato. Antonio Filosa, 52 anni, napoletano, sarà (a partire dal 23 giugno) il nuovo Ceo di Stellantis. Torna dunque a un italiano la guida della casa automobilistica presieduta da John Elkann. Filosa è un veterano del gruppo. Arriva al vertice dopo oltre 25 anni di esperienza all'interno dell'azienda. La scelta del successore di Carlos Tavares è stata unanime, sottolinea Stellantis, dopo «un approfondito processo di ricerca di candidati interni ed esterni» condotto «da uno speciale Comitato Speciale del cda». Una decisione presa sulla base della «vasta esperienza di Filosa in tutto il mondo», così come «della sua ineguagliabile conoscenza dell'azienda» e delle sue «riconosciute qualità di leadership». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'italiano Filosa nuovo ceo di Stellantis, il mercato resta freddo

