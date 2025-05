L’Italia scommette su Siena per il Green Leaf Award 2027

Siena si distingue come l’unica città italiana a proseguire nel Green Leaf Award 2027, un prestigioso riconoscimento europeo dedicato alle città leader nella sostenibilità. Questa iniziativa, promossa dalla Commissione Europea, evidenzia l’impegno di Siena nel promuovere un modello urbano più verde e sostenibile.

SIENA – La città italiana è l’unica ad aver superato la fase iniziale di selezione per il G reen Leaf Award, il premio promosso dalla Commissione Europea per valorizzare le realtà urbane più impegnate nella sostenibilità. La città toscana accede così alla fase successiva della competizione, riservata ai centri con una popolazione compresa tra 20mila e 100mila abitanti, e si candida ufficialmente al titolo di Green Leaf 2027. Foto di: Sito web https:environment.ec.europa.eu Il riconoscimento fa parte dell’iniziativa European Green Capital, che ogni anno seleziona la città più virtuosa dal punto di vista ambientale per rappresentare il modello europeo di sostenibilità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - L’Italia scommette su Siena per il Green Leaf Award 2027

Cerca Video su questo argomento: Italia Scommette Siena Green Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Città verde d’Europa, Siena unica città italiana in corsa A ottobre le premiazioni di “Green Leaf Award 2027” - Siena è l’unica città italiana in corsa per il “Green Leaf Award”, la prestigiosa competizione istituita dalla Comunità Europeache premia le amministrazioni più virtuose dal punto di vista della soste ... 🔗Scrive antennaradioesse.it

Capitale verde europea 2027, Siena è l’unica città italiana in corsa - Partecipa al 'Green Leaf Award', competizione che premia le amministrazioni più virtuose per sostenibilità ambientale ... 🔗Come scrive intoscana.it

McDonald's Italia scommette sul green e sull'impegno solidale - Ad evidenziare anche questi aspetti è lo studio dell'Istituto Althesys che ha misurato il valore condiviso di McDonald's sul territorio italiano Le inaugurazioni dei 51 ristoranti in Italia nel ... 🔗Lo riporta ansa.it