L’Italia può tornare ad avere 10 top100 nel ranking ATP? La missione di Matteo Gigante

L’Italia può tornare a dominare il ranking ATP con 10 giocatori nelle top 100, e la missione di Matteo Gigante rappresenta un passo importante in questa direzione. Dopo aver superato le qualificazioni e battuto avversari come Tsitsipas al Roland Garros 2025, Gigante punta a rafforzare la posizione dell'Italia nel tennis mondiale.

Matteo Gigante, dopo aver superato le qualificazioni, è approdato al terzo turno del Roland Garros 2025 di tennis: il tennista azzurro nel main draw ha superato, nell’ordine, il qualificato libanese Benjamin Hassan in tre set e, soprattutto, l’ellenico Stefanos Tsitsipas, numero 20 del seeding, in quattro partite. Il cammino dell’azzurro ora si fa sempre più impervio: ai sedicesimi affronterà lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 13, giustiziere di Lorenzo Sonego all’esordio, ed in caso di ulteriore impresa negli ottavi di finale incrocerebbe, con tutta probabilità, il numero 2 ATP, lo spagnolo Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia può tornare ad avere 10 top100 nel ranking ATP? La missione di Matteo Gigante

Roland Garros 2025, Matteo Gigante e Stefano Napolitano al 2° turno di qualificazioni. Eliminato Fognini - La prima giornata di qualificazioni di Roland Garros 2025 si è conclusa con Matteo Gigante e Stefano Napolitano ammessi al secondo turno, mentre Fognini è stato eliminato. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

Un 2 giugno di sobrietà; L’Italia, un paese da celebrare: il Parlamento e l’ossessione delle giornate nazionali; L'ITALIA A REGGIO? PUO' TORNARE. NEL FRATTEMPO LE GARE AZZURRE RITORNANO IN CHIARO IN TV; Allegri può tornare ad allenare in Serie A, tutte le ipotesi: tra Roma e Milan spunta anche il Napoli. 🔗Approfondimenti da altre fonti

L'italia può tornare ad essere una potenza? - Terremoto