L' Italia pronta ad accogliere il bimbo della dottoressa di Gaza | unico sopravvissuto nel raid che ha ucciso i 9 fratellini

L’Italia si prepara ad accogliere il piccolo Adam, l’unico sopravvissuto al tragico raid che ha colpito la famiglia della dottoressa di Gaza. Il Ministero della Salute ha subito attivato tutte le procedure per garantire le cure necessarie e l’accoglienza al bambino, dimostrando solidarietà e attenzione internazionale.

Il ministero della Salute si è «immediatamente attivato per dare attuazione all’impegno del governo, annunciato dal ministro Tajani, per accogliere e garantire tutte le cure necessarie al piccolo Adam, l’ultimo dei 10 figli della dottoressa di Gaza Alaa Al-Najjar». Gli uffici del ministero assicurano di aver fornito «la massima collaborazione per l’individuazione della struttura sanitaria. 🔗 Leggi su Feedpress.me