L’Italia non va in doppia cifra agli Europei di tuffi ma il bilancio è positivo

L'Italia brilla agli Europei di tuffi di Antalya, conquistando due titoli e otto podi, chiudendo al terzo posto nel medagliere. Un bilancio che, pur non raggiungendo la doppia cifra, dimostra la crescita costante degli azzurri nel panorama sportivo europeo. Questo successo si inserisce in un trend positivo per il nuoto italiano, accendendo speranze per le prossime competizioni internazionali. E chissà, forse il meglio deve ancora venire!

Due titoli, otto podi in totale e il terzo posto nel medagliere. Questo è il bilancio dell’Italia agli Europei di tuffi che si sono svolti ad Antalya. Un risultato sicuramente positivo, ma che poteva assumere contorni ancora migliori, visto che la doppia cifra nelle medaglie era sicuramente alla portata della squadra allenata dal CT Oscar Bertone. Ci sono stati una serie di quarti posti anche molto sfortunati, con il podio mancato per una manciata di punti e che avrebbero certamente modificato ulteriormente il giudizio sulla spedizione azzurra. Il primo oro era arrivato da Chiara Pellacani, che ha conquistato il suo primo titolo europeo dal metro al termine di una finale dominata dalla prima all’ultima rotazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia non va in doppia cifra agli Europei di tuffi, ma il bilancio è positivo

Vela: troppo vento ad Urla. Riccardo Pianosi accede alla Final Seris da primo agli Europei di Kite

Riccardo Pianosi scrive una pagina importante della sua carriera: con una performance straordinaria, accede da primo alle Final Series dei Campionati Europei 2025 di vela, classe Formula Kite.

